Kinder ins Leben „entlassen“

Schwäbisch Hall.Die Bildungsregion Schwäbisch Hall und die Volkshochschule veranstalten einen kostenfreien Vortrag zum Thema „Zeit der Pubertät – Reifungskrisen“ mit dem Diplom-Pädagogeb und systemischen Berater Matthias Bartscher im Haus der Bildung am Donnerstag, 11. April, um 20 Uhr. Sobald die Pubertät beginnt, ist die gesamte Familie neu gefordert.

Für die Eltern bedeutet dies, ihre Kinder Schritt für Schritt in die Eigenständigkeit zu entlassen und auf dem Weg in ein Erwachsenenleben zu begleiten. Gleichzeitig erscheinen den meisten Eltern ihre Kinder in dieser Phase unreifer denn je. Bei diesem Vortrag geht es darum, was Eltern und Lehrkräfte leisten können, um in dieser turbulenten Zeit zu bestehen, und wie das Erziehungsverhalten angepasst werden kann. Eltern müssen „mitwachsen“. Als Grundlage der Diskussion werden Informationen vermittelt zu folgenden Themen: Physische und psychische Entwicklungen; Erkenntnisse der Gehirnforschung; Veränderungen in den Sozialbeziehungen; Herausforderung der Eltern: Wie gelingt der Wechsel von einer autoritätsorientierten Erziehung zu einer kooperationsorientierten Beziehung? Das Büro der Bildungsregion ist im Fachbereich Frühkindliche Bildung, Schulen und Sport, Gymnasiumstraße 2, zweites Obergeschoss, Zimmer Nr. 206 in Schwäbisch Hall zu finden.

Weitere Informationen erhält man bei F. Schreyer und F. Wallrapp, persönlich von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 0791 / 751-315 oder -316 oder per E-Mail an bildungsregion@schwaebischhall.de. Weitere Informationen über die Bildungsregion Schwäbisch Hall erhält man unter www.schwaebischhall.de/bildungsregion. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019