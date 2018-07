Kinoerlebnis der ganz besonderen Art

Anzeige

Glück mit dem Wetter haben die Veranstalter der elften Auflage des Open-Air-Kinos in Schrozberg. Noch bis Sonntag kann man dort unter freiem Himmel Filme bei einem Glas Sekt anschauen.

Schrozberg. Thilo Seizinger sitzt entspannt im Technikcontainer neben dem Catering-Zelt. Nur noch 30 Minuten bis zum Filmstart und bis dahin muss alles passen. „Ich bin jetzt schon das elfte Jahr in Schrozberg. Das Kino unter freiem Himmel wird immer sehr gut angenommen“, freut sich der Kinobetreiber vom Forum-Filmpalast aus Rothenburg. Alljährlich sind es unabhängig vom Wetter immer rund 2000 Besucher bei den sechs Vorstellungen zu Beginn der Sommerferien, „wenn das Wetter so wie diese Woche mitspielt, dann sind es sicherlich noch ein paar mehr.“ Das freut Seizinger, denn unter der Hitze der letzten Wochen musste er zuletzt große Abstriche bei den Besucherzahlen bei seinem regulären Kinobetrieb machen. Insgesamt drei Wochen im Jahr ist er mit dem Open-Air-Kino in der Region unterwegs, eine davon in Schrozberg.

Stadt steht dahinter

„Das Schöne hier ist, dass die ganze Stadt dahinter steht.“ Rund 60 Selbstständige aus Schrozberg beteiligen sich nämlich nicht nur an den Kosten, sondern organisieren auch alles und bewirten die Freiluftveranstaltungen. „Das Freiluft-Kino hat sich sehr schnell etabliert und ist immer ein ganz besonderes Erlebnis“, erklärt Seizinger.