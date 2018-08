Kläranlage muss vorerst betriebsbereit gehalten werden

Anzeige

Künzelsau.Der Gemeinderat der Stadt Künzelsau hat sich in seiner letzten Sitzung mit millionenschweren Ausgaben beschäftigt: Der Bauhof braucht Ersatz für ein altes Fahrzeug. Auch in die IT-Struktur der Stadtverwaltung muss investiert werden und die Kläranlage Künzelsau muss betriebsbereit gehalten werden, bis die Großkläranlage im Kochertal kommt. In Amrichshausen und Gaisbach will die Stadtverwaltung so schnell wie möglich Baugebiete anbieten, den Wasserhochbehälter Weckrain vollends sanieren und in Künzelsau im Alten Rathaus die Stadtbücherei erweitern. Bürgermeister Stefan Neumann eröffnete die Sitzung mit der Nachricht, dass die stellvertretende Hauptamtsleiterin Christiane Bergdolt vom Gemeinderat in Neuenstein zur Hauptamtsleiterin gewählt wurde und deshalb die Stadtverwaltung Künzelsau zum 1. Oktober verlässt. Er dankt ihr für die gute Zusammenarbeit und überreicht ihr einen Blumenstrauß.

Diplom-Ingenieur Andre Metzger vom Ingenieurbüro Dreikant aus Wertheim ging auf zurückliegende Beratungen und bereits vorgestellte Planungsvarianten ein und stellt neue Varianten für den Ausbau der Morsbacher Straße vor. Er präsentiert Ausbaumöglichkeiten mit einer Straßenfläche aus Asphalt und Pflaster sowie mit und ohne Gehweg. Auch eine Planvariante, die einen Wendehammer am Ende der Morsbacher Straße beim Morsbacher Tor enthält, stellt er vor. In der Diskussion werden angesprochen, das Einrichten einer verkehrsberuhigten Zone, das Parkplatz-Angebot und die Frage ob, oder ob nicht Gehwege und ein Wendehammer angelegt werden sollen. Dazu gibt es im Gemeinderat unterschiedliche Auffassungen. Bürgermeister Stefan Neumann erhielt am Ende ein Stimmungsbild, nachdem die Mehrheit der Stadträte einen Wendehammer begrüßt, aber Gehwege und Straßenbelag uneinheitlich gesehen werden. Deshalb wird das Ingenieurbüro Dreikant beide Ausführungsvarianten untersuchen und erneut im Gemeinderat vorstellen. Die Kostenschätzungen für bisher vorgestellte Varianten zum Ausbau der Morsbacher Straße liegen ungefähr zwischen 900 000 und einer Million Euro. Im ersten Bauabschnitt für das Baugebiet „Südlicher Ortsrand“ in Amrichshausen werden auf einer Fläche von rund 11 700 Quadratmetern insgesamt 19 Bauplätze entstehen. Neun davon sind bereits reserviert. Der Gemeinderat hat mit einstimmigem Beschluss die Firma Steinbrenner GmbH aus Wiesenbach mit den Tief- und Straßenbauarbeiten für das Baugebiet zu einem Bruttoangebotspreis von 952 201,63 Euro beauftragt. Weiter haben die Stadträte den außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 953 000 Euro für die Erschließung zugestimmt. Die Deckung erfolgt über Grundstückserlöse.

Erschließungsarbeiten Ende April

Nach den Bauferien im August 2018 soll die Firma Steinbrenner mit den Tief- und Straßenbauarbeiten beginnen. Geht alles nach Plan, sollen die Erschließungsarbeiten Ende April 2019 abgeschlossen sein.