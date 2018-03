Klassiker zum Mitschnipsen

Anzeige

Schrozberg.Der Jazzfrühschoppen, der bereits zur Schrozberger Tradition gehört bot dieses Mal die „Hot House Hooters“, die wegen des Erfolgs bereits ihr zweites Konzert in Schrozberg gaben. Kopfwippen, Fingerschnipsen und Fußtippen setzten sofort ein, als die ersten Takte von „Milenberg Joys“ von Paul Mares gespielt wurden. Und die Reaktionen zogen sich durch den ganzen musikalischen Vormittag. Die exzellente Band aus Nürnberg spielte bekannte Klassiker wie „Aint She Sweet“ von Milton Ager, das aus dem Dschungelbuch bekannte „I wanna be like you“ von Robert Sherman und richtige Jazz-Raritäten wie zum Beispiel „Snag it“ von Joe King Oliver und begeisterte mit dem bunten Programm die Zuhörer. Immer wieder brachten die Musiker das Publikum auch zum Lachen, denn in fast jedem Instrumenten-Solo wurden ein paar Takte von „Jingle Bells“ eingeflochten. mas