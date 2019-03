Klavierkonzert der Extraklasse

Crailsheim.Ein Konzert mit Eduard Stan findet am Sonntag, 24. März, um 19.30 Uhr im Ratssaal statt. Der Pianist , 1967 als Spross rumänischer Eltern im multikulturellen Kronstadt in Siebenbürgen geboren, siedelte mit elf Jahren nach Deutschland um und gastiert seither in den meisten Ländern Europas und den USA.

Er lehrte mehrere Jahre an der Musikhochschule Lübeck und war Initiator und künstlerischer Leiter des Enescu-Festivals Heidelberg/Mannheim 2005. Für seine Verdienste um die Verbreitung rumänischer Kultur im Ausland wurde er 2009 mit dem Prometheus-Kulturpreis seines Heimatlandes ausgezeichnet. Im Ratssaal spielt er Werke zweier Komponisten: die Polonaise fis-Moll, die Mazurka fis-Moll, das Nocturne Fis-Dur, das Scherzo cis-Moll, das Nocturne E-Dur, die Mazurka cis-Moll und die Barcarolle Fis-Dur von Frédéric Chopin sowie die Klaviersonate in B-Dur von Franz Schubert. Karten sind im städtischen Bürgerbüro unter Telefon 07951 / 4030 und an der Abendkasse erhältlich.

