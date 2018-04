Klavierkonzert mit Burkhard Spinnler

Anzeige

Aub.Ein Klavierabend mit Burkhard Spinnler findet am Sonntag, 8. April, um 20 Uhr im Haus Ars Musica“ statt. Im Mittelpunkt steht ein Werk des katalanischen Komponisten Isaac Albéniz (1860 – 1909). Burkard Spinnler lebt in Brüssel. Er studierte Schulmusik in Würzburg, Hauptfach Klavier bei Julian von Karolyi, anschließend bei Jean-Claude Vanden Eynden (Brüssel) und dessen ehemahligen Lehrer Eduardo del Pueyo. Schwerpunkte seines Solorepertoires sind Werke von Beethoven, Liszt, Ravel, Godowsky und Albéniz, dessen monumentalen Zyklus Iberia er seit 2014 regelmäßig aufführt.

Isaac Albéniz war gebürtiger Katalane mit einer lebenslangen Vorliebe für Andalusien. Als sechsjähriges Wunderkind nahm er bereits Klavierunterricht am renommierten Pariser Konservatorium. 1905 bündelt Albéniz noch einmal seine Kräfte zu einem einzigartigen Projekt, den „12 nouvelles Impressions“ en quatre cahiers, genannt Iberia, für Klavier. Es wird sein persönliches Opus magnum.