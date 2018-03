Klaviermusik in Theorie und Praxis

Anzeige

Feuchtwangen.Vorträge und Workshops zu Peter Feuchtwangers Lehre über das Klavierspiel mit Abschlusskonzert: Fast 30 Jahren lang hielt der Londoner Professor Peter Feuchtwanger (1930 bis 2016) jährlich in der Osterzeit internationale Klaviermeisterkurse in Feuchtwangen. Peter Feuchtwanger entwickelte eine ganz außergewöhnliche klavierpädagogische Lehre mit Schwerpunkt auf einem am Gesang orientierten („Belcanto“) ganzheitlichen Klavierspiel, einem Musizieren vom Inneren heraus und einer Technik, in der natürlichen Bewegungsformen ganz im Vordergrundstehen, Technik und musikalischer Ausdruck zusammenfließen.

Um diese Lehre lebendig zu halten und weiterzugeben, hat sich ein Freundeskreis ehemaliger Schüler zusammengefunden, der auch in diesem Jahr im Sängermuseum ein Symposium organisiert hat (4./ 5. April ). In Vorträgen und Workshops wird es um diese Lehre gehen zum großen Teil aus persönlichen Erfahrungen heraus, die seine Schüler im Unterricht gemacht haben. Auch wird es Gelegenheit geben, Peter Feuchtwangers 18 spezielle Klavierübungen kennenzulernen und auszuprobieren. Den Abschluss bildet ein Konzert. Karten für das Symposium im Kulturamt Feuchtwangen.