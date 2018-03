Kleine Stadt, große Freiräume

Anzeige

Bei der Entwicklung des Logos habe man eine Bestandsaufnahme vorgenommen. Bisher wurden vielfältige Symbole verwendet: ein Stadtwappen mit Madonna im Zentrum, eine Stadtsilhouette und ein Schriftzug in verschiedenen Ausführungen. Diese hat der Arbeitskreis einer Bewertung unterzogen und kam zu der Erkenntnis, dass Wappen wie Silhouette sehr kleinteilig und detailliert ausgeführt wurden.

Verdichtete Silhouette

Wappen verwenden sehr viele Gemeinden. Unter denen fällt ein einzelnes Wappen kaum noch auf. Außerdem wirke nach Plettaus Ansicht ein religiöses Motiv in einem solchen Logo etwas altbacken. Auch die Silhouette sei sehr detailreich, weise aber auf eine große Dichte der Auber Bauwerke hin.

Ein neues Logo müsse immer wieder verwendet werden, müsse sofort wieder erkennbar, dabei aber nicht zu komplex sein. Es solle auf die historische Kraft der Stadt Aub in Form, Farbe und Schrift passen. So habe man sich letztendlich für die Stadtsilhouette entschieden, verdichtet auf die prägenden unterschiedlichen Elemente, abstrahiert auf Form und Farben. Die Stärken der Stadt sollen symbolisiert werden: das soziale Miteinander, die Daseinsvorsorge, Natur und Kultur. Zusammengefasst wird dies durch den Slogan: „Kleine Stadt, große Freude“ Nach einer Diskussion stimmten alle Stadtratsmitglieder dem neuen Logo mit Schriftzug zu.

Im Anschluss stellte Plettau die von ihrem Büro entworfene Imagebroschüre vor. Hier lobte sie besonders die aussagekräftigen Bilder des Fotostudios: „Wir knallen mit Bildinformationen, das ist ein Prospekt, der fällt ins Auge. Die Broschüre lebt von der Kraft ihrer tollen Bilder“, so die Grafikerin. Die Broschüre wird im Querformat erstellt, im Bilderbuchformat.

Mit Farbbildern werden die Schönheiten des Städtchens dargestellt, dazu verschiedene Themenbereiche abgehandelt. Als wichtigste Punkte nannte sie das vielfältige kulturelle Leben und die verschiedenen Veranstaltungen dazu, dargestellt stets aus Sicht des Besuchers.

Aub wird als kleine Stadt mit großen Freiräumen dargestellt, mit viel Kultur, mit sportlichen Möglichkeiten vom Radfahren bis zum Wandern und dem Familienbad in Baldersheim, aber auch mit viel Freiraum beispielsweise für Familien mit Hund oder für Menschen, die die Stille suchen.

Das Tatsächliche abbilden

Augenmerk wird aber auch auf den Zusammenhalt in der Stadt und die Zusammenarbeit verschiedener Institutionen gelegt. Hingewiesen wird auf die Förderprogramme ebenso wie auf das attraktive Umland von Würzburg bis Rothenburg, auf die Stadtteile und die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft. Dabei soll die Broschüre nichts beschönigen, sondern abbilden, was in Aub tatsächlich zu finden ist.

Im Stadtrat kam im Anschluss eine Diskussion darüber auf, ob Baldersheim und Burgerroth ausreichend dargestellt sind. Plettau konnte die Anregungen zwar nachvollziehen, bat aber, mit Änderungswünschen nicht das Konzept aufzuweichen. Ratsmitglied Karlheinz Krieger dagegen sah den Sinn der Broschüre darin, Leute in Aub zu halten oder hierher zu bekommen: „die interessiert nicht, ob der jeweilige Kirchturm von allen Seiten abgebildet ist.“

Theo Theuerkaufer wollte wissen, mit welchem Aufwand Änderungenmöglich sind. Die Grafikerin bestätigte, dass dies jederzeit auf dem kurzen Weg möglich ist. Die Broschüre werde nur in kleiner Auflage gedruckt, bei Nachdrucken können Änderungen und Aktualisierungen jederzeit eingearbeitet werden. Abschließend gaben alle Räte ihr Okay für die Broschüre.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.03.2018