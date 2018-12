Kleinkunst wird große Unterhaltung

Einen musikalischen Volltreffer liefert das Duo André Carswell und Michael Hauck in Feuchters Kulturscheune; die Fans der beiden kommen aus dem ganzen Umland.

Bovenzenweiler. Bereits vor über einem Jahr hatten sich André Carswell (u.a. „Anyone’s Daughter“) und Michael Hauck in die Herzen ihrer Zuhörer gespielt und so kamen eingefleischte Fans schon aufgrund der Aussicht auf ein Wiedersehen in Feuchters Kulturscheune bei Schrozberg. Die Spielfreude der beiden hielt bis Mitternacht an.

Harte Kontraste

Samtweicher Soul für die Seele durchzog das Programm, immer wieder unterbrochen durch stark akzentuierte Songs mit harten Kontrasten. Ein musikalischer Genuss für Christine und Teresa Rodestock und Susanne Wägner aus dem Rothenburger Umland, die dem Konzert entgegenfieberten, obwohl manche Titel zeitlich schon der Generation ihrer Eltern angehören. Aber was soll’s, wenn der Funke schon zu Beginn bei „Africa“ überspringt, sich mit „If you don’t know me by now“ fortsetzt und mit „It’s a little bit funny“ von Elton John eine weitere Steigerung erfährt?

Ohne lange Anlaufzeit zeigten Carswell und Hauck, was ihre Stärken sind.

Bei Carswell ist es die äußerst wandelbare Stimme über mehrere Oktaven, immer mal wieder von lautmalerischen Akzenten unterbrochen und immer bemüht, den Kontakt mit dem Publikum zu suchen, ohne sich mit langen Erklärungen aufzuhalten.

Stilistisch gibt es die gesamte Bandbreite von Soul über Reggae und Funk zu hören. Michael Hauck hält dagegen – mit einem perfekten Zusammenspiel, bei kontrastreichen, teils kaum auszuhaltenden, spannungsgeladenen Akkorden und Soli oder auch als Duettsänger im Bass. Dabei mixt der Vollblut-Musiker manchmal mehr Gitarrensound, manchmal mehr klassische Pianoharmonien dazu.

Hinzu kommt die lockere Kommunikation der Vollblutmusiker untereinander und mit dem Publikum, schon zu Beginn mit ihrer eigenen Vorstellung: „We are coming from Hedefeld“ – gemeint ist Marktheidenfeld, der gemeinsame Wohnort der beiden. Irgendwann bei „I can see clearly now“ ruft Carswell seinem Partner zu: „Bissle lauter“, worauf sich prompt einige auf die improvisierte Tanzfläche wagen und fortan nicht mehr zu bremsen sind. Und Teresa Rodestock darf dann sogar bei „Killing me softly“ selbst das Mikro in die Hand nehmen und mitsingen. „Das ist echt irre“, meint sie. Nach der zweiten Pause ist das Publikum vollends hingerissen und es gibt im wahrsten Wortsinne getanzte „Standing Ovations“. Jetzt folgen auch die Titel, die fast allen im Raum bekannt sind: „Killing me softly“, „I shot the sheriff“ oder „You are the sunshine of my life“, Letzteres äußerst gefühlvoll gesungen und wirkungsvoll am Master-Keyboard untermalt. „Einfach prickelnd“, meint einer der Tischnachbarn aus Igersheim, der selbst öfters als Bandmusiker in die Saiten greift und dem Keyboarder genau auf die Tasten schaut.

So werden es am Ende über 35 Titel und die anspruchsvollen Klassiker von Otis Redding, Supertramp, The Doobie Brothers und einmal auch Michael Jackson finden ihr Publikum, das bis zum Schluss mitgeht. Insgesamt ein sehr unterhalt samer Abend, bei dem ausschließlich englische Songs zu Gehör kamen, was aber den Unterhaltungswert nicht mindert.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018