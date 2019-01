Klimawandel verändert Arbeit im Wald

Zum Abschluss des traditionellen Taubenmarkts geht es in Wiesenbach nicht nur um den Wald, sondern auch um die Zukunft der Gemeinde. Und Rainer Vogt kündigt seinen Rückzug an.

Wiesenbach. Wenn nur ein Teil bis zum nächsten Taubenmarkt erledigt ist, dann sind wir froh.“ Ortsvorsteher Manfred Glemser blickt in die Runde der 70 Zuhörer in der örtlichen Lötholzhalle. „Es gibt überall einen Wandel, nicht nur im Wald.“

Eigentlich hätte es ja bei dem Vortrag am Taubenmarkt-Montag in Wiesenbach um Waldbauliches gehen sollen.

Doch dann berichtete Blaufeldens Bürgermeisterin Petra Weber mehr als eine halbe Stunde lang über laufende und künftige Projekte. Und zum Schluss kündigte der Vorsitzende des Ortsbauernverbands Vogt seinen Rückzug von seinem Amt im kommenden Monat an.

Peter Steinbach vom Schuckhof war als Referent zum Thema Waldbau allen Fragen der Besucher gewachsen. Er gab Tipps aus der Praxis, mit denen jeder Waldbesitzer etwas anfangen konnte: „Douglasie sollte man ganz früh im Herbst pflanzen. Am besten Mitte September, wenn es genug Feuchtigkeit im Boden hat.“ Doch die gab es 2018 nicht. Deshalb müsse man wahrscheinlich auf den März ausweichen. „Sie muss angewurzelt sein, bevor die Trockenheit kommt. Sonst wird es nichts.“

Der Baumschul-Inhaber ahnt bereits, was das für ihn und die Waldbauern bedeuten wird: „Das wird ein strenger März und April.“ Streng im Sinne von anstrengend, schließlich produziert sein Betrieb rund eine Million Forstpflanzen. Die Pflanzung von Forstpflanzen habe sich immer mehr vom Herbst ins Frühjahr verlagert.

Auf Eschen solle man wegen der Krankheitsproblematik eher verzichten. „Pappeln kann man als Ergänzung schon bringen.“ Steinbach nannte als grobe Richtschnur bei den Jungpflanzen-Einkaufspreis für Fichten 50 Cent und für Tanne sowie Douglasie einen Euro.

Bürgermeisterin Weber hoffte mit einem Augenzwinkern: „Ich gebe einen Überblick über die Vorhaben unserer Gemeinde. Vielleicht hat dann jemand Lust, ein Amt zu übernehmen.“ Das wichtigste Ziel sei es, die Bevölkerungszahl stabil zu halten. „Wir wollen nicht weiter schrumpfen.“ Fast genauso wichtig sei der Breitbandausbau. Dort soll die „Stufe 2“ und damit die Versorgung der Teilorte angegangen werden. In der Verwaltung gebe es Rückstände, gab die Bürgermeisterin offen zu: „Zum Beispiel im Archiv und bei der EDV.“ Lösungen würden sich abzeichnen. „Man muss 150 Prozent bringen, damit sich etwas entwickelt.“ Die Geburtenrate entwickle sich sehr positiv. Deshalb soll in den nächsten Jahren in die Modernisierung und die Erweiterung der Kindergärten investiert werden. „Außerdem wird es ab 2019/2020 einen Waldkindergarten in kommunaler Trägerschaft geben. Trotzdem werden die Plätze wohl in der Gesamtheit nicht reichen.“

Der Hochwasserschutz betrifft auch Landwirte und Waldbauern. „Die Gräben müssen sauber sein. Wir müssen an Überbauungen und Wildwuchs drangehen“, sagte die Bürgermeisterin. „Es wird fotografiert, was weg muss.“

Die Schlussworte gehörten Rainer Vogt, Mitglied des Gesamtvorstands des Bauernverbands. Der Landwirt überraschte mit seiner Ankündigung, sich als Vorsitzender des Blaufeldener Ortsbauernverbands zurückzuziehen.

Für die Zukunft hatte Vogt einen Wunsch: „Ihr müsst mehr mitarbeiten. Es sind nie Ideen von den Mitgliedern gekommen.“ gsey

