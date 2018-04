Konzert mit „Boys in Black“

Anzeige

Blaufelden.Die „Boys in Black“ geben am Samstag, 23. Juni, um 20 Uhr ein Konzert im Spektrum in Blaufelden. Eintrittskarten ab Montag, 23. April, im Bürgermeisteramt Blaufelden, Zimmer 3 oder unter Telefon 07953/884-11. Die Gruppe wurde 2011 gegründet. Von den goldenen 20-er Jahren mit den „Comedian Harmonists“ über bekannte Evergreens wie „Surfin´ USA“ von den Beach Boys oder romantische Balladen wie „Tears in Heaven“ bis hin zu modernen Popliedern bieten die Boys in Black ein abwechslungsreiches Programm. Bild: Veranstalter