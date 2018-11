Konzert mit „Coro festivo“

Rothenburg.„Coro Festivo“ gastiert am Samstag 17. November, um 19 Uhr mit einem Konzert in der Spitalkirche Heilig Geist. Coro Festivo unter der Leitung von Erich Korder ist ein Blechbläserensemble aus Rothenburg und Umgebung, das sich 1995 in Pappenheim zusammengefunden hat. Auf ihren Tourneen sind sie schon bis Verona gekommen, wo sie die Stadt Rothenburg vertraten. Ihr Repertoire umfasst geistliche und weltliche Musik aus allen Jahrhunderten. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind erbeten. Bild: Coro festivo

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018