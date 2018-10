Konzertante Musik, die rockt

Aub.Malte Vief (Gitarre), Jochen Roß (Mandoline) und Matthias Hübner(Cello) treffen sich am Sonntag, 4. November, um 18 Uhr zum klanggewaltigen Crossover-Dialog im Ars Musica in Aub. Klassisch ausgebildet, fühlen sich die Musiker aber immer schon zur Rockmusik und anderen Stilen hingezogen. Bei „Heavy Classic“ werden verschiedene Genres in den Eigenkompositionen und Arrangements bekannter Werke in einer musikalischen Symbiose vereint. Die drei Musiker garantieren ein aufregendes Konzerterlebnis mit rockiger Kammermusik zwischen lyrischer Schönheit und druckvoller Direktheit. Der Eintrit ist frei. pm

