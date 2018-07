Kräftige Investitionen in die Zukunft

Anzeige

Wichtigste Einnahmen im Verwaltungshaushalt sind nach dem Plan der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 740 000 Euro (Vorjahr 701 155 Euro), die Gewerbesteuer mit 583 000 Euro (Vorjahr 520 630 Euro) und die Schlüsselzuweisungen mit 395 700 Euro (Vorjahr 354 296 Euro).

Auf der Ausgabenseite bilden die Kreisumlage mit 519 000 Euro (im Vorjahr 526 453 Euro), die Verwaltungsumlage an die Verwaltungsgemeinschaft Aub mit 306 800 Euro (Vorjahr 300 645 Euro) die größten Positionen. Ein Betrag von 489 200 Euro kann als Überschuss dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Den Vermögenshaushalt 2018 finanziert die Stadt Aub neben der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt beispielsweise mit einer Zuweisung für die Sanierung der Gebäude Etzelstraße 4 und 6 in Höhe von 480 000 Euro, einem Zuschuss für das Dorfgemeinschaftshaus in Baldersheim von 200 000 Euro oder der staatlichen Investitionspauschale von 126 500 Euro mit einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 1,02 Millionen Euro. Neue Darlehen sind nicht vorgesehen.

Investiert werden sollen im laufenden Jahr 600 000 Euro in den Neubau der genannten Gebäude in der Etzelstraße, weitere 600 000 Euro in das Dorfgemeinschaftshaus in Baldersheim, 400 000 Euro in den Grunderwerb im Baugebiet Silberberg. Für Tiefbauarbeiten in Zusammenhang mit dem Neubau der Gollachbrücke, insbesondere dem Neubau des Fußgängersteges sind 200 000 Euro vorgesehen, für die Erschließung des Baugebietes Silberberg 160 000 Euro, für die Förderung privater Gebäude zur Leerstandsbekämpfung 100 000 Euro und für den Wirtschaftswegebau 60 000 Euro.

Antrag eingearbeitet

Einen schriftlichen Antrag der CSU/Bürgerliste, mit dem die Gruppierung Investitionen in den Ausbau der Straße von Burgerroth nach Bieberehren, den Ausbau des Saales im Auber Feuerwehrhaus zum vielseitiger nutzbaren Veranstaltungsraum, die Sanierung des Spielplatzes am Sportplatz, die Einrichtung eines neuen Jugendtreffs im Wasserwachthaus und in die Ertüchtigung des Sportgeländes an der Gollach fordert, hat die Verwaltung weitgehend in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Für die weitere Investitionsplanung über 2018 hinaus sind der Ausbau einer Scheune in Burgerroth zum Feuerwehr-Gerätehaus, die Erweiterung des Schulgebäudes in Aub, ein zusätzlicher Notausgang für den Saal des Auber Feuerwehrhauses, die Sanierung der Stadtmauer besonders im Bereich hinter der Spitalmauer, wo derzeit ein Waschbär unterwegs ist und Steine herunterwirft oder für den Jugendraum im Wasserwachtshaus vorgesehen.

Der Ausbau des Altstadtrundwegs, die Erweiterung an der Heerstraße und die Sanierung verschiedener Wirtschaftswege sind ebenfalls in die Investitionsplanung aufgenommen. Großprojekte künftiger Jahre werden die Sanierung der beiden Häuser in der Etzelstraße, die Erschließung des Baugebietes am Silberberg, Maßnahmen bei der Gestaltung des Stadteingangs Nord in Zusammenhang mit dem Neubau der Gollachbrücke und das Dorfgemeinschaftshaus in Baldersheim sein.

Ratsmitglied Theo Theuerkaufer schlug vor, den Bauhof mit einem Minibagger auszustatten, der dort immer häufiger gebraucht werde.

Nach Diskussion beschloss der Stadtrat ohne Gegenstimme den vorgelegten Haushaltsplan für das laufende Jahr, das im Verwaltungshaushalt eine Summe von rund 3,68 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt 2,63 Millionen Euro umfasst. Einstimmig genehmigte das Gremium den Haushaltsplan und beschloss die dazugehörige Haushaltssatzung sowie die Finanzplanung bis 2021. ag

