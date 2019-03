Kriminalfall: Mord in Hohenlohe

Gaildorf.Auf Einladung von Buchhandlung Schagemann, Stadtbücherei und Kulturschmiede kommt am Donnerstag, 21. März, der Schwäbisch Haller Autor Jan Wiechert nach Gaildorf. Er stellt sein Sachbuch „Scheidung mit dem Beil“ vor. Für diesen spannenden hohenlohischen Kriminalfall hat Jan Wiechert umfangreiche Prozessakten im Hohenlohe-Zentralarchiv in Neuenstein studiert.

1777 gerät Maria Dorothea Huther in den Verdacht, ihren Mann, den Schmierbrenner Peter Huther, ermordet zu haben. In langwierigen Verhören berichtet sie vom Leben am Rande der Gesellschaft, ihrer unglücklichen Ehe und dem Kampf gegen ein vorgezeichnetes Schicksal.

Jan Wiechert, wohnhaft in Schwäbisch Hall, arbeitet im Hohenlohe Zentralarchiv Neuenstein. Die Kriminalgeschichte der Region gehört zu seinen Spezialgebieten.

