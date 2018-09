Krumme Hörner, rauchende Pfeifen

Aub.Ein Kammerkonzert gibt’s am Sonntag, 30.September um 20 Uhr im Ars Musica Aub bei freiem Eintritt.

Von krummen Hörnern und rauschenden Pfeifen: In diesem von Bernhard Böhm selbst moderierten Programm wird die Entwicklungsgeschichte der Holzblasinstrumente von ihren Anfängen, die in der Steinzeit, also vor 40 000 Jahren liegen bis zur Zeit der Romantik vorgestellt.

Mit einer großen Fülle von historischen Holzblasinstrumenten und Musikbeispielen der verschiedensten Epochen führt er in diesem Konzert in die unvergleichlich farbige und kontrastreiche Klangwelt vergangener Jahrhunderte und Jahrtausende. jwo

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.09.2018