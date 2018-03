Kultband „Hautnah“ spielt am 2. März

Anzeige

Bovenzenweiler.„Hautnah“ sind jedes Jahr bei den Feuchters in Schrozberg-Bovenzenweiler zu Gast – diesmal am Freitag, 2. März. Was wirklich gut ist, kann ja muss man alljährlich genießen. Die Band hat deshalb ein mehr als treues Stammpublikum. Traditionell begeisternd ist auch die Musik, Stimmung pur, ein gefülltes Haus und jede Menge guter Songs. Und fast schon klassisch ist inzwischen wieder die Besetzung.

Neben dem „Hautnah“-Gründer und Macher Klaus Franz (Gesang, Gitarre) sind Axel Friedrich vom Royal Guitar Club (Gesang, Gitarre), Kai Krech (Keyboard), Martin Wieschermann (Schlagzeug), Roland Fleck (Bass) und last not least Sigi Klaiber (Gitarre) mit von der Partie.

Auch diesmal wird die Band eigene Arrangements zeitloser Coversongs auf die Bühnen bringen und damit bekannte Zeiten wieder aufleben lassen. Simon & Garfunkel, Eric Clapton, Pink Floyd, CCR, Westernhagen oder die Beatles liefern u.a. das Rohmaterial für die mitreißenden Sets. Es steht also in Bovenzenweiler wieder ein echtes „Hautnah“-Fest an. pm