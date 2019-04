Kunst und Handwerk hautnah

Aub.Dem Organisationsteam, Bärbel Deppisch, Silvia Pfeufer und Andrea Wassermann ist es gelungen, 65 Kunsthandwerker für den Auber Frühlingsmarkt am Sonntag, 7. April zu gewinnen. Die Klöpplerin wird ihre Kunst ebenso vorführen, wie die Korbflechter und der Kunstschmied, der vor den Augen der Zuschauer aus Metall filigrane Singvögel und Insekten schafft. Yoga-Socken in allen Farben und selbstgemachte Wattepads aus nachhaltiger Produktion gehören ebenso zum Warensortiment wie wilde Hasen und glückliche Hühner aus Keramik, Häschen aus Papierdraht, bemalte Ostereier, Frühlings- und Glückwunschkarten oder Schönes und Nützliches aus Holz. Der Auber Strickkreis verkauft seine handgestrickten Socken in allen Größen und Farben, die „Wollschnecke“ bietet gestrickte und gehäkelte Drachenschals, Tücher und Kissenhüllen an.

Im Obergeschoss des Rathauses hat der Pralinenmacher wieder seinen. Gleich nebenan, passend im Trauzimmer, gibt es Braut-Make-Up und kostenfreie Hautberatung. Es gibt Einbände für Gotteslob und Gesangbücher, Selbstvermarkter bieten ihre Waren an, fränkische Spezialitäten vom Creglinger Bauernhof, Nudeln und Eierlikör aus Röttingen, Edelbrände, Liköre, Essig und Wildfruchtmarmelade aus Bad Mergentheim, Eier von glücklichen Hühnern oder Gewürzmühlen aus einheimischen Edelhölzern.

Die Auber wollen zum Mitmachen einladen: „Jump in den Frühling“ ist angesagt bei Tanzdarbietungen am Marktplatz. Die „Körperakademie“ Giebelstadt, die Tanzfreunde Creglingen, die Pfarreiengemeinschaft Aub-Gelchsheim und die Crazy-Girls der Narrhutia werden nicht nur Tänze aufführen, sondern versuchen, zum Mitmachen zu animieren. Es haben auch die örtlichen Ladengeschäfte geöffnet und es wird einen Fahrradbasar geben.

Hinter dem Harbach besteht die Möglichkeit, für das Kirchweih-Seifenkistenrennen zu trainieren und mit den bereitgestellten Seifenkisten Testfahrten zu unternehmen. Im Marktbrunnen liefern sich Plastikenten packende Rennen und ein Fahrradbasar ist ebenfalls vorgesehen. Im Haus Ars Musica gibt es Mitmachaktionen für Kinder, passend für den Frühling, daneben ab 14 Uhr Kinderschminken und Henna-Tattoos. age

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.04.2019