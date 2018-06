Kunst und Handwerk präsentieren sich

Anzeige

Blaufelden.Bunte und interessante Vielfalt: Am Sonntag, 8. Juli findet wieder ein Kunst- und Handwerker-markt in den Hallen und im Freigelände (Schulstraße 13) statt.

Das Angebot von Kunst und Handwerk ist groß und vielfältig. Der frühere Töpfermarkt hat durch die neue Form an Bedeutung und Beliebtheit gewonnen.

Wenn der Markt öffnet, werden viele Töpferarbeiten dabei sein, von Meisterhand gefertigte Arbeiten in spanischer oder in blauer Keramik, viele Arbeiten sind auch in Steinzeug hergestellt.