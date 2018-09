Kurs „Feder lesen“ ab 4. Oktober

Neuenstein.Wer das Lesen historischer Handschriften erlernen möchte, ist in den thematischen Lesekursen des Hohenlohe-Zentralarchivs in Neuenstein gut aufgehoben. Bei der Lektüre werden stets auch zahlreiche Informationen zu historischen Themen vermittelt. Der nächste Kurs beginnt am 4. Oktober, 19. bis 21 Uhr, und nimmt die Prachtentfaltung in der Zeit des Barock in den Blick.Im nächsten Kurs der Reihe geht es um die herrschaftliche Prachtentfaltung des Barock. Gerade im Zeitalter des Barock stellte man sich und seinen Reichtum gerne zur Schau. Prunkvolle Ausstattung, die neuee Mode, erlesene Speisen, Feuerwerke und Musik machten das Familienfest zum repräsentativen Event. Verschiedene Archivalien über barocke Festkultur in Hohenlohe bieten den Lesestoff für den nächsten Lesekurs der Reihe „Feder lesen“. Anmeldung über Telefon 07942/94780-0. hza

