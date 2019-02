Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm zu Gast

Rothenburg.Ein Konzert zum Thema „Sehnsucht“ mit dem Vokalquartett „Jazzmatazz“ findet am Sonntag, 17. März, um 17 Uhr in der Kirche Zum Heiligen Geist in Rothenburg statt. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Auf dem Programm stehen geistliche und weltliche Stücke verschiedener Epochen. Die Sänger verweben dabei gekonnt verschiedene Genres, wie temperamentvolle Spirituals, emotionale Madrigale, ausdrucksstarke Choräle und abwechslungsreiche Jazzsongs zu einem musikalisch stimmigen Ganzen.

Der durchsichtige Klang von vier Stimmen lässt diesen frühen Abend zu einem besonderen musikalischen Erlebnis werden. Jazzmatazz besteht in der aktuellen Besetzung nun seit etwa sieben Jahren. Die Mitglieder haben sich zu einer klassischen Besetzung zusammengetan: Veronika Thoma: Sopran. Melanie Lord: Alt. Andreas Weiss: Tenor. Peter Thoma: Bass/Saxophon.

Der Gospelchor Heilig Geist gibt am Samstag, 23. März, um 19.30 Uhr unter der Leitung von Uschi Memhardt und der Piano-Begleitung von Alexander Knäulein in der Ohrenbacher Kirche ein Konzert.

Am Palmsonntag, 14. April, feiert die Bayer. Genossenschaft des Johanniterordens um 10.15 Uhr einen Gottesdienst anlässlich des Rittertages in der Heilig Geist-Kirche. Festprediger ist der Landesbischof der Evang.-Luth. Landeskirche Bayern und EKD-Ratsvorsitzende, Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm. Der Rittertag findet vom 12. bis 14. April in der Tagungsstätte Wildbad statt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.02.2019