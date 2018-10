Wackershofen.„Alte Landmaschinen“ und „Mühlenaktionstag“ im Hohenloher Freilandmuseum Schwäbisch Hall-Wackershofen am Sonntag, 14. Oktober von 11 bis 16 Uhr: Spannende Einblicke in die Zeit unserer Groß- und Urgroßeltern bieten die Mitglieder des „Technikteam Hohenloher Freilandmuseum“, die mit alten Landmaschinen im Einsatz sein werden. Die Besucher können miterleben, wie mit historischen Dreschmaschinen gedroschen, oder wie es vor mehr als 100 Jahren zuging, wenn der Acker mit einem Lanz-Bulldog gepflügt und geeggt wurde. Wie mit Bandsägen Brennholz gesägt und mit alter Technik Stroh gehäckselt wurde, sind ebenfalls interessante Vorführungen. Historische Motorsägen sind im Einsatz, Langholz wird im Museumsgelände transportiert und aus museumseigenem Obst wird Most. pm

