Landschaftliche Vielfalt, die begeistert

Bei der neunten Jagsttal-Wiesen-Wanderung entdeckten mehrere Tausend Besucher die Natur im Jagsttal. Für viele Besucher stand klar der Genuss im Vordergrund.

Hohenlohe. Durch Wiesen wandern – das mag sich für den einen oder anderen langweilig anhören. Doch wenn man den Titel der Wochenend-Aktion im Jagsttal in „Wandern, schlemmen und genießen“ ändern würde, dann wären wahrscheinlich viele begeistert.

Wer am Samstag und am Sonntag die mehreren Tausend Besucher zwischen Bächlingen und Gommersdorf beobachtete, der traf nur ganz wenige Hardcore-Wanderer, die ohne Blick an den Wegesrand die 38,2 Kilometer Gesamt-Wegstrecke herunterspulten.