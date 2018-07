Landwirtschaftliche Schule feiert

Anzeige

Öhringen.Die Mitgliederversammlung des Verbands Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen (vlf) findet am Dienstag, 31. Juli um 19 Uhr in der Fachschule für Landwirtschaft, Hindenburgstraße 58, in Öhringen statt. In diesem Jahr wird die Mitgliederversammlung mit der Feier des 95-jährigen Bestehens der Landwirtschaftsschule verbunden. Dr. Wolfgang Eißen, Dezernent für Ländlichen Raum, gibt einen Rückblick auf 95 Jahre Fachschule für Landwirtschaft in Öhringen. Im Anschluss stellt Landrat Matthias Neth die Ergebnisse des Kreisentwicklungs- und Strategiekonzeptes des Hohenlohekreises vor. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. vlf