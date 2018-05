Langjähriges Engagement gewürdigt

Anzeige

Zu Beginn seiner Geschichte hat der Verschönerungsverein die Ruine der Reichelsburg wieder zugänglich gemacht, teilweise ausgegraben und sich um deren Unterhalt gekümmert. In den vergangenen Jahren wurden nicht nur Blumen an der Gollachbrücke angebracht und gepflegt. Der Verein hat auch einen sehenswerten Kräutergarten im Spitalgelände und rund um das neue Seniorenheim Grünanlagen angelegt und pflegt beides. Im vergangenen Jahr wurden am Friedhof Pflanzungen vorgenommen, die nach Melbers Worten ebenfalls gewohnt gut gepflegt werden.

Schriftführerin Kerstin Menth berichtete der Versammlung von den Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr. Sie berichtete von einem Ehrenabend, bei dem Bernhard Menth, Helmut Veeh und Bernhard Hammer die Ehrenmitgliedschaft verliehen wurde. Die Gestaltung des Marktbrunnens zum Osterbrunnen konnte nicht verwirklicht werden, stattdessen wurde wieder der kleinere Brunnen an der Kirchsteige geschmückt.

In diesem Jahr will sich der Verschönerungsverein um die Verkehrsinseln in der Julius-Echter-Straße kümmern. Zusammen mit den städtischen Bauhof und den Anwohnern sollen die Verkehrsinseln neu gestaltet werden. Zumindest dort, wo die Anwohner bereit sind, die Verkehrsinseln zu pflegen, sollen auch blühende Pflanzen die Durchfahrt der Straße verschönen.

Umfeld neu gestalten

Ferner soll das Umfeld um den Gedenkstein für die ehemalige jüdische Gemeinde neu gestaltet werden. Nach der Freilegung der Stadtmauer durch die Stadt Aub ist vorgesehen, das Gelände dort insgesamt neu zu gestalten. Große Bäume sollen dort allerdings künftig nicht mehr stehen, erklärte der Bürgermeister.

Melber würdigte im Namen der Stadt Aub die Arbeit, die die scheidende Vorsitzende Maria Allschinger für die Allgemeinheit erbracht hat. Sie habe den Verein mit Herzblut geführt und habe die besondere Gabe, freiwillige Helfer zu gewinnen und zu überzeugen. Melber regte an, bei künftigen Verschönerungsmaßnahmen auf die Stadt zuzukommen, damit sich die Stadt zumindest mit der Übernahme der Materialkosten beteiligen könne.

Aus den Reihen der Mitglieder wurde angeregt, sich um die Ruhebänke im Stadtgebiet zu kümmern. Die seien derzeit teilweise in sehr schlechtem Zustand. as

