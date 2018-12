Lasershow zum Finale

Schwäbisch Hall.Großer Abschluss beim Haller Weihnachtsmarkt. Weihnachten steht vor der Tür. Die Straßen und Häuser werden spätestens jetzt weihnachtlich beleuchtet und geschmückt, erste Weihnachtsbäume sind in den Fenstern der Häuser zu erkennen und alles bereitet sich auf die besinnliche Weihnachtszeit vor.

So auch der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in Schwäbisch Hall. Heute, am 21. Dezember, um 21 Uhr endet der diesjährige Weihnachtsmarkt. Doch zuvor ist noch einmal einiges geboten.

Der Gesangverein Liederkranz Geddelsbach läutet um 18 Uhr den letzten Abend ein, bevor dann um 20 Uhr der spektakuläre Abschluss mit einer Lasershow stattfindet. Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in Schwäbisch Hall lohnt sich heute also auf jeden Fall noch einmal. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.12.2018