„Lassie“ wollte nur mal auf Hasenjagd gehen

Uffenheim.Lange sah es nach einem eindeutigen Punktsieg für einen eigentlich ganz sympathischen „Flüchtigen“ auf der Autobahn 7 bei Uffenheim aus: Über zwei Stunden beschäftigte ein Langhaarcollie am Dienstag mehrere Polizeistreifen, ehe die für den fließenden Verkehr nicht ungefährliche Situation ein gutes Ende nahm.

Gegen 7.30 Uhr waren bei der Einsatzzentrale der Polizei in Nürnberg zahlreiche Anrufe über den Vierbeiner eingegangen, der als „Geisterläufer“ zwischen den Anschlussstellen Uffenheim-Langensteinach und Gollhofen unterwegs war. Die Streifen rückten umgehend mit der eindeutigen Fahndungsbeschreibung „Lassie“ aus. Kam es zu einem Sichtkontakt mit der Polizei, konnte sich das Tier stets in Gebüschen und unter Nutzung geeigneter Deckungen der beabsichtigten „Festnahme“ entziehen. Nach einiger Zeit und kurzfristigen Vollsperrungen Richtung Würzburg, konnte der Collie dann dazu bewegt werden, die Autobahn an der Anschlussstelle Gollhofen „ordnungsgemäß“ zu verlassen. Dort ging das „Fangerless“ im Umfeld einer Rastanlage noch einige Zeit weiter, ehe es gemeinsam mit einer Diensthundeführerin gelang, das Vertrauen des Rüden zu gewinnen.

Schnell wurden neue Freundschaften geschlossen, die sogar in einem Gruppenfoto mündeten. Unter Polizeibegleitung ging es schließlich in ein Tierheim. Da der Fundhund gechipt war, konnte der Besitzer schnell ausfindig gemacht werden – wie zu erfahren war, hatte sich „Lassie“ unerlaubt auf Hasenjagd begeben. pol

