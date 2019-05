Lasterfahrer steht unter Alkohol

Kirchberg.Gegen 22 Uhr konnte am Dienstag auf der A6 an der Anschlussstelle Kirchberg ein Lkw festgestellt werden, der mit unsicherer Fahrweise aufgefallen war. Die Streife wollte den Lkw-Fahrer zu einem Parkplatz lotsen, was jedoch misslang, da er aufgrund seiner Alkoholisierung zunächst nicht reagierte und dann seinen Laster einfach auf der Autobahn abstellte. Bei der Kontrolle konnte dann festgestellt werden, dass der Fahrer stark alkoholisiert war. Um den Lkw von der Fahrbahn zu bekommen musste ein unbeteiligter Lasterfahrer helfen und der Lkw konnte auf einem nahe gelegenen Parkplatz abgestellt werden, so dass der Verkehr wieder ungehindert und ohne Gefahr fließen konnte. Hierzu musste die Autobahn kurzfristig komplett gesperrt werden. Der 54 Jahre alte Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Zudem erwartet ihn nun eine Strafanzeige. pol

