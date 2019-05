Laut und deutlich nachdenken

Schwäbisch Hall.„Memento mori! Bedenke, dass Du sterblich bist!“ – so mahnt man in vielen Texten, Gedichten, Dramen im Mittelalter den Menschen an seine Vergänglichkeit. So geht es in diesem Sommer auf der Großen Treppe in Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“ um die ganz essentielle Frage, was wir tun, wenn der Tod plötzlich vor uns steht – und wie wir unser Leben führen wollen, bis es soweit ist.?

Für das Bühnenbild des Stückes haben sich Intendant und Regisseur Christian Doll und Ausstatterin Cornelia Brey etwas ganz Besonderes ausgedacht: Auf der Großen Treppe vor St. Michael wird ein echtes Flugzeug zu sehen sein, zerschellt und zerborsten in Teile. Wie der Regisseur und sein Ensemble sich mit Hugo von Hofmannsthals immer noch aktuellem Text auseinandersetzen und mit dieser starken Setzung auf der Bühne umgehen, ist am heutigen Montag, 20. Mai, um 19 Uhr in der öffentlichen Leseprobe „Jedermann lesen“ in der Haalhalle zu erleben. Die öffentlichen Leseproben der Freilichtspiele sind eine außergewöhnliche Möglichkeit, zu erfahren, wie eine Schauspielaufführung entsteht, und zwar von Anbeginn an: Wie nähern sich Ensemble, Regie, Musiker, Kostüm- und Bühnenbild dem Stück? Was bedeutet die Auseinandersetzung mit dem Autor und seinem geschichtlichen Hintergrund?

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über die Abendkasse an der Haalhalle, die eine Viertelstunde vor dem Veranstaltungsbeginn öffnet. pm

