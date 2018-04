Leere Pistolen zur Abschreckung

Anzeige

Vor dem Amtsgericht Crailsheim musste sich eine Wachdienstfirma verteidigen. Es gibt viele Widersprüche.

Crailsheim. Wenn sich Zeugen widersprechen, kann das ein ehrliches Zeichen sein. Doch ab einem gewissen Punkt werden sie unglaubwürdig. Schieben die Zeugen sich auch noch die Schuld gegenseitig in die Schuhe und sagen nur „ich habe gehört“ oder „wurde mir erzählt“, wird es schwierig, ein angebliches Vergehen nachzuweisen. So geschehen bei einer Verhandlung am Amtsgericht Crailsheim in der vergangenen Woche.

Ein Unternehmen in einer südlichen Kreisgemeinde wird bewaffnet bewacht. Dem beauftragten Wachdienst wurde von ehemaligen Mitarbeitern vorgeworfen, dass sie Personen eingesetzt habe, die keinen Waffenschein haben, aber mit Waffen ausgestattet waren. Nun saßen der Inhaber, der Objektleiter und ein Wachmann auf der Anklagebank.