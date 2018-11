Legendärer Sound im Kontrast zu neuen Songs

Aub.Das Jazzquartett „Pure Desmond“ gastiert am Sonntag, 11. November, um 18 Uhr bei Ars Musica in Aub. Der Eintritt ist frei.

„Jetzt würde ich gerne Audrey Hepburn durch den Wald kommen sehen.“ Das waren die Worte des Filmemachers Gijon Mili zu den Mitgliedern des Dave Brubeck Quartetts, als Mitte der 50er Jahre in den New Yorker Columbia Studios einer der ersten Kurzfilme über Jazz entstand. „Oh ja, das würde ich auch gerne“, so die Antwort des Saxophonisten der Band, Paul Desmond.

Heute, 60 Jahre später, stellt das preisgekrönte Quartett Pure Desmond auf seinem neuen Album „Audrey“ die Geschichte vor, die vielleicht passiert wäre, wenn Hepburn damals tatsächlich in der Nähe gewesen wäre. Und auch Desmonds Komposition „Audrey“, ein musikalisches Kleinod des „Take Five“-Komponisten, findet sich darauf in einer intimen, zerbrechlichen Interpretation des Cool Jazz Ensembles aus Deutschland.

Die Band hat ihre eigene Klanglichkeit in einer 15-jährigen Geschichte verfeinert – da ist der legendäre Sound der Gruppe, „eine edle kammermusikalische Ästhetik“. Die Tradition des zeitlosen Klangs des Ensembles bildet einen interessanten Kontrast zu den neuen Kompositionen, die Lust zu Grenzgängen zeigen.

