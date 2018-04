Anzeige

Satteldorf.Der Gemeinderat in Satteldorf gibt grünes Licht für einen Anbau an die Bürozentrale des Baunternehmens Leonhard Weiss. Bürgermeister Kurt Wackler sieht „ein klares Bekenntnis zu unserem Standort“.

Das Satteldorfer Bauunternehmen Leonhard Weiss wächst und will deshalb sein Bürogebäude erweitern. Satteldorfs Bürgermeister Kurt Wackler stellte in der jüngsten Ratssitzung die Pläne des Bauunternehmens vor.

Bürogebäude vergrößern

Danach will Leonhard Weiss das jetzige Bürogebäude in Richtung Westen erweitern. „Dort ist vorgesehen, im Erdgeschoss eine komplett neue Catering-Einheit zu bauen“, erklärte Kurt Wackler. „Die jetzige Versorgungszone ist zu klein.“ Über dem Casino im Erdgeschoss wird es zusätzliche Büros und Besprechungszimmer geben – insgesamt also fast 7000 Quadratmeter Nutzfläche mehr.