Anzeige

Schrozberg.Die Freibadfreunde lassen es mit ihrer Party am Pool am 4. August vor dem Abriss des alten Bades ordentlich krachen. Zwei Bands rocken am Pool: „Die Häckers“ aus dem Vorbach-/Taubertal sorgen mit ihrem rockigen, frechen Mundart-Blues für Unterhaltung. Im Anschluss spielt „New Discovery“ aus Langenburg und Schrozberg – fast schon Dauergäste im Freibad. Partystimmung ist garantiert mit Klassikern und aktuellen Hits aus Rock, Pop und Schlagern.