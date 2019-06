Lob für ein „grundsolides Geldinstitut“

Finanzen, Globalisierung, Digitalisierung, Niedrigzinspolitik – was sich in der Welt abspielt, findet seinen Niederschlag auch in der Arbeit der Raiffeisenbank Schrozberg-Rot am See, die jetzt Bilanz gezogen hat.

Schrozberg. In seinem ersten Bericht, den der im vergangenen Jahr als Nachfolger von Lothar Kaletta in den Vorstand der Raiba aufgerückte Thomas Haag bei der Generalversammlung seiner Bank erstattet hat, schlug der 40-jährige Diplom-Kaufmann einen weiten Bogen von der Weltpolitik nach Hohenlohe. Insbesondere die Verschlechterung des handelspolitischen Klimas durch die Politik der US-Regierung habe zu einer schwächeren Gangart des Welthandels beigetragen, sagte Haag.

Auch der Brexit verunsichere die Märkte zunehmend. „Wo die Reise hinführt, ist immer noch nicht ersichtlich“, sagte Haag. Dabei legte der Bankchef, der mit Winfried Stahl an der Spitze der Genossenschaft steht, ein klares Bekenntnis zu Europa ab. Die Europäische Union stehe vor immer neuen Zerreißproben, „besonders durch das Brexit-Votum der Briten und die populistischen, nationalistischen und EU-skeptischen Bewegungen, die fast überall in Europa, aber auch in Deutschland an Einfluss gewinnen“. Dem hielt Haag entgegen: „Die europäische Integration ist ein hohes Gut, das wir nicht leichtfertig aus der Hand geben dürfen. Und vor allem: Die EU stiftet Frieden!“

Grundlegende Veränderungen

Durch die Digitalisierung und die damit verbundene Automatisierung werde die Finanzbranche grundlegend verändert, sagte Haag. Neue Wettbewerber wie Google oder Apple positionierten sich zunehmend. Gleichzeitig jedoch sei Regionalität Trend. Landwirtschaft, Mittelstand und Handwerk, die Stützpfeiler von Wohlstand und Arbeit im ländlichen Raum, brauchten Banken, die die Besonderheiten der Region kennen und ihre Kunden intensiv begleiten.

Für die Raiba Schrozberg-Rot am See verband Haag dies mit dem Versprechen: „Bei uns muss man keine Angst haben, dass Kredite morgen verkauft werden und die Mitglieder und Kunden nicht mehr wissen, wer nun ihr Vertragspartner ist.“

In den Zahlen, die Haag für das Geschäftsjahr 2018 vorlegte, spiegelt sich das niedrige Zinsniveau wider. Rückläufige Zinserträge seien deshalb sowohl bei den Kundendarlehen als auch bei den festverzinslichen Wertpapieranlagen zu verzeichnen gewesen. Die Folge: Der Zinsüberschuss hat sich um 95 000 Euro auf rund 5,2 Millionen Euro verringert.

Zufriedenstellendes Jahr

Gleichwohl sprach Haag von einem zufriedenstellenden Jahr, und er wurde darin von Verbandsprüfer Jens Podolsky bestätigt. Ihre Bilanzsumme hat die Bank um drei Prozent auf 318 Millionen Euro gesteigert. Um 4,5 Prozent auf 241 Millionen Euro sind die Einlagen der Kunden angewachsen, die von der Bank ausgegebenen Kredite haben um 5,1 Prozent auf 125,4 Millionen Euro zugelegt. Solche Zahlen erlauben es der Genossenschaft, ihren mehr als 5600 Mitgliedern eine Dividende von vier Prozent zu bezahlen; zuletzt hatte die Dividende noch fünf Prozent betragen. Manfred Ziegler, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, beklagte eine zunehmende Regulierung der Finanzbranche. „Für Banken unserer Größe stellt das fast eine unüberwindliche Hürde dar“, sagt der 61-jährige Serviceleiter, „die kleinen Banken müssen für die Fehler der großen herhalten.“

Gewissermaßen einen Qualitätsstempel drückte die Schrozberger Bürgermeisterin Jacqueline Förderer der Bank auf: Die Raiba sei ein „grundsolides Geldinstitut“, sagte sie.

Die langjährigen Mitglieder der Raiffeisenbank:

60 Jahre: Karl Haag (Böhmweiller), Ernst Hanselmann (Wolfskreut), Hermann Hollenbach (Schmalfelden), Hans Huss (Spielbach), Friedrich Menikheim (Schrozberg), Friedrich Müller (Brettheim), Erich Offenhäuser (Niederwinden), Friedrich Stör (Wolfskreut), Karl Wüstner (Brettenfeld).

50 Jahre: Walter Dürr (Krailshausen), Heinrich Giesecke (Rot am See), Hermann Grün (Schmalfelden), Alois Haidlinger (Herrentierbach), Karl Kellermann (Könbronn), Kurt Kleider (Hachtel), Gerhard Köhler (Rot am See), Erwin Lutz (Schrozberg), Ernst Meißner (Hummertsweiler), Hermann Müller (Rot am See), Günter Polsfut (Brettheim), Otto Rüeck (Rot am See), Helmut Schilpp (Schrozberg), Irmgard Schlumpberger (Rot am See), Manfred Schmidt (Brettheim), Heinz Schuler (Wolkersfelden), Gustav Schulz (Schrozberg), Friedrich Schurz (Köngen), Hermann Schurz (Rothenburg), Herbert Schüttler (Niederwinden); Gerhard Seiffer (Horschhof), Friedrich Stephan (Stetten), Maria-Luise Streng (Spielbach), Ida Weibler (Lindlein) und Helmut Ziegler (Kälberbach). erz

