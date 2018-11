Lösungsansätze für die „Landfrage“

Hohebuch.Immer weniger besitzen immer mehr Land. Das Thema treibt nicht nur Bauern um, sondern auch das Europaparlament. Maria Noichl, Europaabgeordnete aus Bayern, hat dort einen Bericht durchgesetzt, der Ausmaß und Folgen der Landkonzentration sowie Lösungsansätze aufzeigt. Im Mittelpunkt steht die Landfrage in Deutschland. Der Arbeitskreis Internationale Landwirtschaft des Ev. Bauernwerks und die SPD Kreisverbände Hohenlohe, Main-Tauber und Schwäbisch Hall wird darüber mit Maria Noichl und Harald Ebner, MdB ins Gesprächkommen. Noichl referiert am Samstag, 24. November, um 19.30 Uhr im Gasthaus Rößle in Crailsheim-Saurach. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag, 25. November, findet in Hohebuch von 9 bis 15 Uhr, ein Vertiefungsseminar mit Maria Noichl und Dr. Rusdea statt. Anmeldung unter Telefon 07942/10760. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018