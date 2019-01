Männer werfen Flaschen

Schwäbisch Hall/Obersontheim.Ein schwerverletzter Polizist, eine gebrochene Nase einer Polizistin und zwei leicht verletzte Beamte sind die Bilanz zweier Angriffe auf Polizeibeamte in Schwäbisch Hall und Obersontheim.

Am Montag hatte kurz vor 19 Uhr ein 24 Jahre alter Deutscher vor einem Supermarkt in der Dreimühlengasse in Schwäbisch Hall mehrfach auf eine 16 Jahre alte Jugendliche eingeschlagen und diese getreten. Die 16-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nachdem eine alarmierte Streifenbesatzung wenige Minuten später am Kocherquartier eintraf, reagierten aus einer Personengruppe heraus zwei Männer äußerst aggressiv und leisteten den Anweisungen der Beamten keine Folge. Hierbei warf ein 23 Jahre alter Deutscher eine Flasche gezielt in Richtung eines Polizisten, wodurch dieser eine schwere Handverletzung erlitt. Der Streifenkollege wurde von einer weiteren Flasche getroffen und leicht verletzt. Die Beamten setzten Pfefferspray ein und mussten von zahlreichen weiteren Streifenbesatzungen unterstützt werden. Der 23-Jährige flüchtete in eine Wohnung in der Gelbinger Gasse, randalierte auch dort und verletzte einen Hausmeister. Anschließend kehrte er in die Dreimühlengasse zurück, wo er von Polizisten überwältigt und in Gewahrsam genommen wurde. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte zu.

Der 24-Jährige, der die Jugendliche verletzt hatte, geriet im weiteren Verlauf mit einer anderen Person in Streit. Er wurde hierbei von einem 16-Jährigen gefilmt, woraufhin er diesem mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 24-Jährige wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen und muss mit einem Strafverfahren rechnen. Der durch den Flaschenwurf schwer verletzte Polizeibeamte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Er ist bis auf Weiteres nicht dienstfähig.

Mit Kopfstoß Nase gebrochen

Bereits am Freitagabend hatte ein 28 Jahre alter Mann einer Polizeibeamtin in Obersontheim durch einen gezielten Kopfstoß die Nase gebrochen. Einem Polizeibeamten biss er in die Hand, diesen Angriff beendete der Beamte durch einen Schlag. Die Streifenbesatzung war gegen 20 Uhr gerufen worden, nachdem der unter Alkoholeinfluss stehende 28-jährige Deutsche in der Gaildorfer Straße mit einem 63 Jahre alten Anwohner und dessen 62-jährigen Frau in Streit geraten war. Das Ehepaar hatte auf dem Gehweg Schnee geräumt, als der 28-Jährige vorbei kam. Hierbei hatte er dem 63-Jährigen Brillenträger ins Gesicht geschlagen und die 62-Jährige Ehefrau gegen ein Scheunentor gestoßen, wodurch beide leicht verletzt wurden. Nachdem die alarmierten Beamten eingetroffen waren, nahmen sie den Aggressor in Gewahrsam und setzten ihn in den Streifenwagen. Hiergegen wehrte er sich, wodurch der Wagen leicht beschädigt wurde. Als der 28-Jährige von der Polizeibeamtin angeschnallt werden musste, versetzte er ihr den Kopfstoß. Die Beamtin musste noch in der Nacht in einer Fachklinik behandelt werden und ist bis auf Weiteres dienstunfähig. Der gebissene Polizeibeamte wurde leicht verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Bei dem 28-Jährigen wurde eine Blutentnahme veranlasst. Er musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung zu. pol

