Märzenmarkt in Brettheim

Anzeige

Rot am See.Die Brettheimer bitten wieder zum Märzenmarkt: am Mittwoch, 14. März, um 9 Uhr steht wieder der beliebte Viehmarkt auf dem Programm.

Zur Eröffnung des Marktes wird wieder die Viehmarktverdienstmedaille verliehen, teilt die Ortschaft Brettheim mit. Anschließend kann der Nachwuchs Kutsche fahren. Für jeden Besucher gibt es vom Ortschaftsrat ein kostenloses „Marktwässerle“.

Gewicht schätzen

Beim Schätzen des Gewichts eines Rindes gibt es schöne Preise zu gewinnen. Diese werden von 11.30 Uhr an im Gasthaus Heißwolf und bei der Feuerwehr im „Roten Hahn“ vergeben. In diesen beiden Lokalen kann man sich ebenso stärken wie am Grillwagen des SV. Am Abend öffnet die Feuerwehrbar.