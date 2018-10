Mann durch Feuer schwer verletzt

Rot am See.Ein 42-Jähriger war in seinem Werkstattschuppen in Rot am See am Sonntag mit Reparaturarbeiten an einem Mofa beschäftigt. Hierbei lief aus dem Zweirad Benzin aus und verteilte sich auf dem Fahrzeug und auf der Kleidung des 42-Jährigen. Gegen 10.25 Uhr entstand an dem Mofa ein Zündfunken, wodurch sowohl das Mofa, als auch die Bekleidung des Mannes in Brand geriet. Die im Werkstattschuppen anwesende Ehefrau versuchte sofort mit einem Wasserschlauch und Decken das Feuer zu löschen. Der 42-Jährige wurde bei dem Brand jedoch schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An der Zweiradhebebühne und am Moped selbst entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. pol

