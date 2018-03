Maximale Versorgung möglich

Anzeige

Schwäbisch Hall.Die Vorbereitungen waren groß, nun wurde die Arbeit der Klinik für Orthopädie am Diak in Schwäbisch Hall mit einem Zertifikat durch die deutsche Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie (DGOOC) belohnt und als Endoprothetikzentrum (EPZ) der Maximalversorgung ausgezeichnet. Diese Art Zentren gibt es in Deutschland nur rund einhundert Mal.

Voraussetzungen für das Qualitätssiegel sind neben der Standardisierung sämtlicher Abläufe unter Berücksichtigung aktuellster Behandlungskriterien, die Expertise für Revisions- und Prothesenwechseleingriffe. Es müssen alle Prothesensysteme, auch für komplexe Behandlungsfälle, vorhanden sein. Außerdem ist eine gefäßchirurgische Abteilung, eine speziell ausgestattete Intensivstation und eine mikrobiologische Abteilung zwingende Bedingung zum Erlangen des Zertifikates, so das Diak in einer Pressemitteilung. Dr. Dirk Steinhagen erfülle die erforderliche Anzahl an Eingriffen an Hüfte, Knie und insbesondere bei Wechseloperationen bereits seit mehreren Jahren: „Ich hatte für den Aufbau des Zentrums eigentlich fünf Jahre Zeit geplant, dass wir es jetzt nach weniger als vier Jahren geschafft haben, ist nur durch das Engagement sämtlicher daran beteiligter Mitarbeitenden aus den unterschiedlichen Fachbereichen möglich. Die wichtigste Grundvoraussetzung ist aber das Vertrauen, das uns die Patienten entgegen bringen“, so der Chefarzt.

Als Endoprothese versteht man in der Medizin ein künstliches Gelenk, bekannte Implantate sind Hüft- oder Kniegelenke. Gegenwärtig ist der Bedarf an der sogenannten Revisionsendoprothetik groß – dies ist der Ersatz bzw. Austausch eines künstlichen Gelenkes. Menschen mit Endoprothesen werden älter und möchten weiter aktiv bleiben.