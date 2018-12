Mehr Übungen und mehr Einsätze verzeichnet

„Es war ein sehr intensives Jahr“, blickte Kreisbrandrat Michael Reitzenstein bei der Dienstversammlung der Führungsdienstgrade der Kreisbrandinspektion Würzburg, Bereich Süd, auf die letzten zwölf Monate zurück.

Bieberehren. Wie den zahlreichen Berichten bei der Dienstversammlung der Führungsdienstgrade zu entnehmen war, haben sich sowohl die Schulungen/Übungen als auch die Einsatzstatistik erhöht. Die nur noch 28 Wehren, die Ortsteilwehr von Bütthard-Gützingen, hat sich im Sommer abgemeldet, wurden vom November 2017 bis Ende Oktober 2018 zu insgesamt 471 Einsätzen (434 im Vorjahreszeitraum) gerufen.

Personensuche

Davon entfielen auf den Brand 22 (52), THL 305 (267) und sonstige 144 (115). Diese Zahl bedeutet fast 1,4 Einsätze pro Tag, egal ob Werktag, Sonn- oder Feiertag, Mitten in der Nacht, bei Sturm, Hagel oder gar Unwetter. Der Personenintensivste war eine Personensuche im Büttharder Ortsteil Oesfeld.

Neben den 69 bayerischen Kräften waren auch zahlreiche Kollegen aus dem angrenzenden Baden Württemberg eingebunden. Erschwerend kam hinzu, dass es in diesem Bereich noch ein Funkloch gab und der Digitalfunk daher nicht greifen konnte. Zwischenzeitlich ist der gesamte Bereich Süd mit Digitalfunk abgedeckt.

Zufrieden zeigte sich Kreisbrandinspektor Christian Neeser (Aub) mit den Teilnehmerzahlen bei den unterschiedlichsten Lehrgängen/Schulungen.

Sonderlob für Bütthard

Als „begeistert“ nannte er Rückmeldungen vom Fahrsicherheitstraining auf dem Giebelstädter Flugplatz, selbst von Berufskraftfahrern.

Ein Sonderlob gab es für den Markt Bütthard, hat er doch im letzten Jahr die drei Ortswehr durch sehr umfangreiche Beschaffungen unter anderem mit jeweils einem TSF ausgestattet.

Auch Andreas Höfner berichtete voller Stolz von der Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schule in Gaukönigshofen und Sonderhofen.

„Der Bart soll weg“ wenn es nach dem Wunschdenken von KBM Edmund Michel geht. Er ist sich dieser Schwierigkeit bewusst, meint es aber gut mit den Atemschutzträgern, denn es diene im hohen Maß der Sicherheit beim Tragen der Sauerstoffmasken. Die Teilnehmerzahl hat sich auch hier erfreulicherweise von 109 auf 132 erhöht. Gerade für Atemschutzträger sei ständiges Üben und Weiterbilden sehr wichtig, so der KBM abschließend. Auch dank eines Wettbewerbs unter dem Titel „Zündfunk 1.0“ konnte die Mitgliederzahl von 1140 auf 1152 (davon 86 weiblich) erhöht werden und ist deutlich über dem bayernweiten Durchschnitt.

An Grenzen gestoßen

Für dieses Projekt gab es für die Wehren von Acholshausen, Aub, Baldersheim, Osthausen und Sonderhofen Geldpreise.

Kreisbrandrat Reitzenstein stellte in seinem Bericht fest, dass das Feuerwehrpersonal zwischenzeitlich an seinen Grenzen angekommen ist. So müssten Ehrenamtliche entlastet werden. Dies soll durch Einsatz von Geräteoptimierung, EDV wie Atemschutzgeräte-Pools erfolgen.

Da vor allem tagsüber bei Einsätzen oft verfügbare Kameraden fehlen, sollen Wehren mehr zusammenarbeiten und Feuerwehrgemeinschaften bilden.

Verabschiedungen

Unter großem Beifall wurden abschließend im Feuerwehrgerätehaus von Bieber-ehren die vier ausgeschiedene Kommandanten Uwe Weinmann (Aub), Stefan Ising (Stalldorf), Alois Menth und Bernhard Derr, beide Gützingen, verabschiedet.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.11.2018