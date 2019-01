Mehrere Gräber verwüstet und Schmuck zerstört

Künzelsau.Im Rahmen von Ermittlungen nach Vandalismus auf dem Friedhof Künzelsau hat die Polizei einen 31-Jährigen festgenommen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag waren im Friedhofsbereich an der Stettenstraße mehrere Gräber und Grabschmuck beschädigt oder zerstört worden. Nach einem Presseaufruf der Polizei hatten sich 20 Personen gemeldet, die Beschädigungen an Gräbern ihrer Angehörigen festgestellt hatten. In derselben Nacht gab es auch einen Einbruch in ein nahegelegenes Gebäude. Die Ermittlungen führten die Polizei zu einem 31-Jährigen. In einer Vernehmung räumte der 31-Jährige den Vandalismus sowie den Einbruch in das Gebäude ein. Als Antrieb gab er persönliche Gründe an. Der Mann muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.01.2019