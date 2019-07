Mehrere Party-Bands spielen bei freiem Eintritt

Bütthard.Die Feuerwehr Bütthard feiert ihr 150-jähriges Bestehen mit einem viertägigen Fest vom 5. bis 8. Juli 2019. Das Fest findet in einem Festzelt am Sportplatz statt. Das Festwochenende beginnt mit dem Beatabend an diesem Freitag mit der Band „Barbed Wire“. Am Samstag, 6. Juli, folgt ein Kindernachmittag und einem kleinen Festzug. Der Festumzug mit über 40 Gruppen ist am Sonntag um 14 Uhr und wird anschließend von der „Winzerkapelle Beckstein“ umrahmt. Am Abend gibt es einen Oldie-Tanzabend mit „The Jets“. Nachmals interessant wird es am Montagnachmittag mit einer Modenschau. Am Abend heizt zum Abschluss der „Aalbachtal-Express“ ein Musikveranstaltungen gibt es bei freiem Eintritt. ffw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.07.2019