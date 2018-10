Mehrere Strafanzeigen

Mulfingen.Alkoholische Beeinflussung dürfte der Grund für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am frühen Sonntagmorgen in Mulfingen ereignete. Der 18-jährige Lenker eines Opel geriet mit seinem mit drei weiteren Personen besetzten Fahrzeug zu weit nach rechts und stieß gegen einen geparkten Peugeot. Hierbei verletzte sich seine 19-jährige Mitfahrerin leicht. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von über 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der junge Mann unerlaubt von der Unfallstelle. Nach einem Aufenthalt in einem Jugendraum und kurzem Schlaf in seinem Pkw, begab er sich gegen 6 Uhr mit seinem Fahrzeug wieder an den Unfallort. Dort waren aber in der Zwischenzeit die Polizei eingetroffen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Der 18-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Auf ihn kommen Anzeigen wegen Verkehrsgefährdung, Uffallflucht, fahrlässiger Körperverletzung und Trunkenheit zu. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018