Ministranten brachten den Segen

Bieberehren.20 Ministranten sind im Rahmen der Sternsingeraktion bei nasskaltem Wetter in Bieberehren von Haus zu Haus gegangen. Sie sangen ihr Lied und sprachen ihre Sprüche, um dann an die Haustür „20*C+M+B*19, (Christus Mansionem Benedicat/Christus segne dieses Haus), zu schreiben. Zuvor gestalteten sie den Wortgottesdienst mit und stellten die diesjährige Spendenaktion vor. Das Motto lautete: „Wir gehören zusammen – in Peru und Weltweit“. Wir, das sind alle Kinder und Jugendlichen, die in diesen Tagen als Sternsinger unterwegs waren, aber auch die Kinder in Peru und auf der ganzen Welt, denen mit Spenden geholfen werden soll. In Bieberehren kamen 1152,30 Euro zusammen. pm/Bild: Herwarth

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.01.2019