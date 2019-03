Mit Erne Münz Essbares entdecken

Ailringen.Viele wissen nicht (mehr), dass vieles davon auch verzehrt werden kann, was am Wegesrand wächst. Frühjahrsmüdigkeit kann vertrieben, Immunkräfte können gestärkt werden. Dafür sorgen vielerlei wichtige Vitamine und Mineralstoffe, die in Wildkräutern in weitaus größeren Mengen vorhanden sind, als in den gezüchteten Kulturpflanzen. Auf einem Spaziergang mit der Natur- und Landschaftsführerin, Erne Münz, hat man dazu Gelegenheit und erfährt auch einiges über Hintergründe sowie Verwendungs- und Zubereitungsmöglichkeiten dieses wertvollen Grüns. Aber auch auf giftige Doppelgänger wird hingewiesen. Die Wanderung findet am Sonntag, 7. April, von 14 bis zirka 16 Uhr, statt. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Treffpunkt ist am Alten Rathaus in Ailringen. Eine Anmeldung ist bei Erne Münz (NLFH) unter Telefon 07938 / 480 bis Freitag, 5. April, möglich. pm

