Mit Geschick, Wissen und Teamgeist

Anzeige

Bei diesem Spiel treten Mannschaften mit vier Mitgliedern gegeneinander an. Gespielt wird an einer Tischtennisplatte, wobei jedes Team auf seiner Seite der Platte zehn Becher stehen hat. Diese Becher mit je 0,2 Liter Inhalt sind mit Bier gefüllt, daher das „Beer“ im Namen des Spieles. Ziel ist es, mit einem Tischtennisball in einen der gegnerischen Becher zu treffen. Wird der Becher einer Mannschaft getroffen, muss ein Spieler aus dem Team den Inhalt leeren. Beim Wurf sind verschiedene Ablenkungsmanöver oder auch Verteidigungen möglich, welche allerdings genau im Regelwerk festgelegt sind. Beendet wird das Spiel nach zehn Minuten – die Mannschaft, die mehr Becher übrig hat, gilt als Sieger. Anmeldungen per E-Mail an „kolpingjugend-aub@web.de“.

In Anschluss DJ-Party

Im Anschluss an dieses Turnier steigt eine Party mit DJ Kalla und Hits der 90er und 2000er Jahre.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Festgottesdienst, den der Präses der Kolpingfamilie, Pfarrer Gregor Sauer, zusammen mit Ehrenpräses Stephan Hartmann und Diözesanpräses Jens Johanni zelebriert. Im Anschluss an den Gottesdienst ziehen die Festgäste mit einem Bannerzug ins Spitalgelände ein. Dort wartet ein Mittagessen, während die Historische Trachten- und Stadtkapelle die musikalische Unterhaltung übernimmt.

Für die Kinder ist ein vielfältiges Kinderprogramm mit Kasperltheater und Spielestraße vorgesehen. Für die Größeren findet ab 14 Uhr das Finale des Kolping-Cup statt. Zum Abschluss ab 17 Uhr spielt „Acoustic Rain“ zum Tanzen und Feiern. Der Eintritt dazu ist frei. age

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.05.2018