Mit großem, buntem Kinderprogramm

Kirchberg.Dieses Jahr heißt es bereits zum mittlerweile 32. Mal „Auf geht’s zum Hofgartenfest nach Kirchberg“ – am Freitagabend wird Bürgermeister Stefan Ohr das Fest um 19.30 Uhr eröffnen. Zur Unterhaltung spielt die Blaskapelle Kirchberg.

Am Samstag beginnt um 14 Uhr der Kindernachmittag mit einem bunten Programm. Abends gibt es Musik mit der Band „C-Town Connection“.

Mit dem ökumenischen Gottesdienst beginnt um 10 Uhr das Sonntagsprogramm. Anschließend bitten die Landfrauen zum Mittagstisch. Für Kinder ist ebenfalls wieder ein buntes Programm geboten. Samstag und Sonntag gibt es in der Orangerie Kaffee und Kuchen. An allen drei Tagen lädt die Cocktailbar ein. Der krönende Abschluss wird das Feuerwerk am Sonntagabend nach Einbruch der Dunkelheit sein.

Programm des 32. Hofgartenfestes in Kirchberg:

Freitag, 19.30 Uhr, Eröffnung des Hofgartenfestes 2019.

Samstag: ab 14 Uhr, Kindernachmittag mit buntem Programm (u. a. Erlebnisfeld, Flohmarkt, Hüpfburg ), ab 14 Uhr, Orangerie-Café; ab 19 Uhr, Fitnessgruppen des Tanzzentrums mit Move Ya; ab 20.30 Uhr, „C-Town Connection“.

Sonntag: 10 Uhr, ökumenischer Gottesdienst, ab 11.30 Uhr, Mittagessen; ab 13 Uhr, Orangerie-Café; ab 13.30 Uhr, Familiennachmittag mit den Hofgartenspielen; ab 14 Uhr, Kindertanz in all seinen Facetten; 14 Uhr, Beginn der „Hofgartenspiele 2019“; ca. 17 Uhr, Siegerehrung Hofgartenspiele; 18 und 19.30 Uhr, Auftritt der Tanzsportabteilung der TSG; bei Einbruch der Dunkelheit findet das Feuerwerk statt. stv

