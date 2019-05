Burgerroth.„Mit Jesus verbunden“ – unter diesem Motto feierten sechs Kinder aus den Pfarrgemeinden Aub, Baldersheim und Burgerroth gemeinsam am Sonntag ihre Erstkommunion. Nach vielen Jahren konnte damit endlich wieder einmal ein weißer Sonntag in der St. Andreas Kirche in Burgerroth gefeiert werden.

Die kleine Kirche bot den passenden, festlichen Rahmen um einen wunderschönen Gottesdienst zu feiern. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.05.2019