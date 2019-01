Röttingen.Das diesjährige Lied der Sternsinger heißt, „Wir gehören zusammen“ und der Refrain lautet: „Wir gehören zusammen, die Kinder der Erde und ich und du. Wir gehören zusammen, die Großen, die Kleinen, die lachen, die weinen, die langsam scheinen, sie gehören dazu.“ Kinder mit Behinderung stehen im Mittelpunkt der Aktion Dreikönigssingen 2019. In Peru und in vielen anderen Teilen der Welt erleben diese Kinder Armut, Ausgrenzung und Diskriminierung. Die wenigsten werden angemessen gefördert. Beim Gottesdienst segnete Diakon Winfried Langlouis die Jungen und Mädchen.

Mit Krone, Kreide und Spendendose ausgestattet zogen 32 Sternsinger durch Röttingen. In diesem Jahr beteiligten sich auch etliche Erwachsene, als Könige verkleidet, an der Sammlung, so dass acht Gruppen unterwegs waren. Neben vielen Süßigkeiten, die zu einem großen Teil an die Tafel in Bad Mergentheim weitergegeben werden, kamen mehr als 3200 Euro zusammen. eschn/Bild: Schneider

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.01.2019