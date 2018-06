Mit Nachfahren von Scharfrichtern

Anzeige

Bei solchen blutrünstigen Vertragsinhalten darf nicht übersehen werden, dass es auch 1480 nur selten zur Vollstreckung eines Todesurteils kam und auch verstümmelnde Strafen nicht zum Alltag gehörten. Die Hauptbeschäftigung von Scharfrichtern lag damals wie in späteren Jahrhunderten in der Abdeckerei: innerhalb seines weitläufigen Bezirks durfte nur Hans Ziegler verendete Rinder häuten, also abdecken und die dafür fälligen Gebühren einstreichen.

Wer mehr über die Geschichte der Scharfrichter in Hohenlohe erfahren möchte, findet hierzu am Samstag, dem 30. Juni, eine günstige Gelegenheit: Bei der 14. Scharfrichtertagung, die in diesem Jahr im Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein ausgerichtet wird, stehen vier Vorträge auf dem Programm: Kreisarchivar Dr. Thomas Kreuzer referiert über die Grundzüge der hohenlohischen Geschichte, Jan Wiechert verweist auf Relikte der Regionalen Kriminalgeschichte und Helmut Bethle, Organisator der Scharfrichtertagung, spricht über Scharfrichter in Hohenlohe.

Den Abschluss macht Klaus G. Kaufmann mit einem Beitrag zur scharfrichterlichen Medizin. Als Gäste der Tagung werden nicht nur etliche Nachkommen deutscher Scharfrichterfamilien erwartet. Auch alle anderen Interessierten sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei. hza

